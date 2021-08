GF Vip, Katia Ricciarelli conferma sua partecipazione

(ANSA) - ROMA, 17 AGO - "Ho accettato perché sono curiosa, controcorrente e voglio portare nella Casa il mio mondo, quello della lirica". Katia Ricciarelli conferma la sua clamorosa partecipazione alla nuova edizione del Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini dalle pagine di Chi in edicola da mercoledì 18 agosto.

E promette che la sua presenza non passerà inosservata: "Io dico sempre quello che penso, cercando di non offendere nessuno: sono onesta, se qualcuno se la prende mi dispiace, ma bisogna dire la verità e poi sono una che sa difendersi". Diretta come sempre, la cantante nell'intervista a Chi si presenta con un lungo servizio fotografico sulle colline gardesane, in auto d'epoca e accompagnata da due aitanti modelli, come appare nel video del tormentone dell'estate "Tonight mon amour" di cui è protagonista con il rapper DJ Jad.

"Vorrei offrire - dice - al pubblico che ama il melodramma, e anche a chi non lo conosce, qualche spunto interessante, senza intaccare il mondo che amo, quello della musica. Il melodramma lo abbiamo inventato noi, fa parte della nostra vita". Manca poco più di un mese alla messa in onda del reality di Alfonso Signorini. (ANSA).