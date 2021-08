Afghanistan:Zahra;fratello,fuggita da aeroporto è in rifugio

(ANSA) - VENEZIA, 17 AGO - "Mia sorella doveva spostarsi all'interno dell'aeroporto, ma poi sono entrati i talebani e li hanno cacciati via tutti. È scappata e ha trovato riparo grazie ad alcuni conoscenti. Adesso si trova in un rifugio, questa mattina la sto sentendo ogni 5 minuti, ma non ci sono ancora novità". Lo afferma Hamed Ahmadi, imprenditore afgano, a Venezia da molti anni, sulle sorti della sorella Zahra rimasta in Afghanistan.

"Mi ha detto solo questo - aggiunge -, per ora non mi risponde più". (ANSA).