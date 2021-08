Meteo: massima di 37,4 , la giornata più calda in Veneto

(ANSA) - VENEZIA, 15 AGO - E' stata la giornata più calda dell'anno quella di Ferragosto in Veneto. La massima più elevata finora in questa estate sono i 37,4 gradi rilevati a Castelnuovo Bariano, nel rodigino. Un valore avvicinato in altre due stazioni, 37,3 gradi di Roverchiara (Verona), e 37,1 di Ospedaletto Euganeo (Padova), località racchiuse in un fazzoletto di chilometri a sud ovest della regione, dove è stata più forte l'influenza delle isoterme caldissime spintesi verso Nord con l'anticiclone africano.

I dati sono quelli esposti in automatico (senza validazione preventiva) dalle centraline dell'agenzia Arpav. Non si tratta di valori di caldo superiori a quelli storici della regione Tra le città di pianura, la più calda è stata Treviso, con 36.3, gradi, seguita da Verona (36.3), Vicenza (35,6) Padova (34.5,) e Venezia (33). Per le località in quota, la massima odierna di Cortina è stata di 25 gradi. (ANSA).