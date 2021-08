Covid: Veneto, 509 casi positivi e due decessi

(ANSA) - VENEZIA, 15 AGO - I nuovi casi positivi al Covid registrati in Veneto sono 509, portando il totale a quota 445.801. I casi attualmente positivi sono 13.330. Sono stati registrati due nuovi morti (totale a 11.654). La Regione segnala l'effettuazione di 9.582 tamponi molecolari e 21.526 tamponi antigenici. Vi sono 144 ricoverati in area non critica (-31) e 30 in intensiva (+1). (ANSA).