Covid: Veneto, +600 contagi nelle ultime 24 ore

(ANSA) - VENEZIA, 14 AGO - Sono 600 i nuovi contagi Covid registrati in Veneto nelle ultime 24 ore. Non si segnala alcun decesso. Lo riferisce il bollettino della Regione. Il totale degli infetti, da quando è iniziata l'epidemia, sale a 445.292, quello delle vittime resta fermo a 11.652. I soggetti attualmente positivi e in isolamento sono 13.286 (-248). I dati clinici non hanno subito grandi variazioni rispetto a ieri: i ricoverati nelle aree non critiche degli ospedali sono 175 (+2), mentre è invariato, 31, quello delle terapie intensive. (ANSA).