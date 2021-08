Covid: Veneto, +771 contagi e un decesso in 24 ore

(ANSA) - VENEZIA, 13 AGO - Nuova impennata dei casi di contagio Covid in Veneto, 771 quelli registrati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiunge il decesso di un malato. Lo riferisce il bollettino della Regione. Il totale degli infetti dall'inizio dell'epidemia sale a 444.692, quello delle vittime a 11.652. Gli attuali positivi, in isolamento sono 13.534 (+113). Quanto alla situazione negli ospedali, scendono i ricoverati in area non critica, 173 (-5), ma salgono invece quelli in terapia intensiva, 31 (+3). (ANSA).