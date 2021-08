Covid: Veneto, 583 positivi e un decesso

(ANSA) - VENEZIA, 12 AGO - Sono 583 i nuovi casi positivi segnalati in Veneto nelle ultime 24 ore, mentre i decessi salgono di una unità. I tamponi molecolari effettuati sono 13.377, quelli antigenici 29.400. Per quanto riguarda i ricoverati, 178 sono in area non critica (-15) e 28 in intensiva (+3). L'Rt è a 1.16. "Con questi dati - annuncia il Presidente Luca Zaia - siamo ancora in area bianca". (ANSA).