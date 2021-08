Basejumper si schianta e muore nel Bellunese

(ANSA) - BELLUNO, 12 AGO - Un basejumper vicentino di 46 anni è morto schiantandosi in un canalone nei pressi di Taibon Agordino, nel Bellunese. A dare l'allarme al Suem è stato un amico che si era lanciato con lui e non lo ha visto atterrare.

Il cadavere è stato recuperato con un elicottero in un canale sotto una parete verticale. (ANSA).