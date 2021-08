Green pass: Verona, 10 denunce per corteo non autorizzato

(ANSA) - VERONA, 11 AGO - Dieci persone sono state denunciate dalla Digos di Verona per aver organizzato una manifestazione non autorizzata, sabato scorso, contro il Green pass. Altre denunce era già scattate anche per un corteo precedente, il 24 luglio. Sabato scorso circa un migliaio di manifestanti era sfilato tra le vie del centro storico da piazza Bra a piazza dei Signori, per poi tornare davanti al Municipio, senza darne comunicazione alla Questura, e disattendendo l'ordine della Polizia di sciogliere il presidio. Oltre alla denuncia penale, verrà comminata la sanzione amministrativa - da 400 ai 1.000 euro - per il mancato rispetto della normativa anti-Covid, sanzione che rischia di raddoppiare per i trasgressori recidivi.

