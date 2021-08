Caldo: Veneto,attesi picchi fino 37 gradi, come ogni estate

(ANSA) - VENEZIA, 11 AGO - Come ogni estate, anche in Veneto farà molto caldo in settimana di metà di agosto, classico periodo da clima torrido. Le massime, informa l'Arpav, "potranno portarsi sui 34-37 gradi nella pianura interna, mentre le minime saranno superiori a 20 gradi (intorno a 21-23)". Se così sarà, non si attende in sostanza nessun superamento di record, ne' fasi di calore estremo, e l'estate 2021 resterà lontana anni luce da quella infernale del 2003. Il problema maggiore, conferma l'Arpav, sarà l'accumulo dell'umidità nei bassi strati, che farà crescere il tasso di afa, vero nemico della vivibilità nelle città in nelle pianura. Dopo un mese di luglio con temperature in linea con la media - spiega il centro meteo della Regione - e un inizio di agosto con temperature nella media o un po' inferiori, la seconda settimana di questo mese sarà caratterizzata da un aumento delle temperature che si porteranno sopra la media in modo anche significativo. Ciò per la persistenza e dall'espansione verso nord di un promontorio anticiclonico in quota già presente sul Mediterraneo. Le temperature tenderanno ad aumentare e dopo metà settimana le massime potranno portarsi sui 34-37 gradi sulla pianura interna.

(ANSA).