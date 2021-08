Covid: Veneto +425 positivi e 2 decessi nelle ultime 24 ore

(ANSA) - VENEZIA, 09 AGO - Sono 425 i nuovi positivi al Covid riscontrati nelle ultime 24 ore in Veneto, e 2 i decessi. Lo riferisce il bollettino della Regione. Il totale degli infetti dall'inizio dell'epidemia raggiunge i 442.114, quello delle vittime 11.649. Il tasso di incidenza dei contagi (ieri sono stati solo 13mila i tamponi) è del 3,2%. Si tratta cioè - ha spiegato il governatore Luca Zaia - di tamponi richiesti per contatti diretti con persone positive, non di una vera attività di contact tracing I soggetti in isolamento salgono a 13.779 (+201). Scende di poco il totale dei ricoverati negli ospedali, 206 (-2); di questi 182 (-3) si trovano nei normali reparti medici, 24 (+1) in terapie intensiva; di questi ultimi la quasi totalità è costituita la pazienti non vaccinati. (ANSA).