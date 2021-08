Vacanze:traffico intenso ma regolare sulle strade del Veneto

(ANSA) - VENEZIA, 07 AGO - Traffico intenso ma nessuna criticità in apertura della settimana di Ferragosto sulle tratte gestite da Concessioni Autostradali Venete: la mattinata di questo sabato da bollino rosso è proseguita senza problemi e solo con qualche rallentamento in A4, tra Padova Est e il Bivio con la A57 in direzione Trieste, percorso in questa prima parte di giornata da 15.809 veicoli in direzione del litorale, con picchi sopra i tremila mezzi l'ora; flussi sostanzialmente simili anche in direzione Milano, con 16.133 transiti nella mattinata.

Poco prima delle 7, un tamponamento tra 4 auto al km 367 est, in territorio di Vigonza, è stato risolto grazie al pronto intervento degli ausiliari della viabilità di Cav e dei mezzi del soccorso meccanico, in questo periodo stazionati a Padova Est, permettendo così di liberare la carreggiata prima dell'aumento più consistente del traffico.

Attese tutto sommato brevi alla barriera di Venezia-Mestre in A57, dove è stato registrato il transito di 11.015 veicoli in uscita, sostanzialmente simili rispetto al sabato omologo del 2020 e a sabato scorso, mentre in entrata (direzione Milano) si sono registrati 8.246 passaggi: +6,62% rispetto allo scorso anno.

Il traffico rimarrà prevedibilmente intenso anche nel pomeriggio, in particolare in direzione Trieste e soprattutto nel tratto tra Padova Est e il Bivio A4/A57. Domani, domenica, traffico sostenuto (bollino giallo), anche in carreggiata ovest (Milano), con i rientri del fine settimana che si protrarranno fino a lunedì mattina, sommandosi alla ripresa del traffico feriale. (ANSA).