Estate: A4, traffico intenso, 5km coda a barriera Trieste

(ANSA) - TRIESTE, 07 AGO - Punte record di 3.500 transiti all'ora sull'autostrada A4 con un incremento di passaggi alla barriera Lisert dell'11% rispetto allo scorso fine settimana. Il traffico è complessivamente aumentato del 2% rispetto a sabato 31 luglio (78.301 transiti in uscita rispetto a 76.567 registrati alle 15,00 di oggi) con una proiezione a fine giornata di quasi 200 mila veicoli. Autovie Venete in una nota sottolinea che, tuttavia, "l'intero sistema autostradale della rete ha retto" precisando che il "merito è della terza corsia che in particolare al Nodo di Palmanova ha reso più fluido il traffico nelle sei direttrici da e verso il Nord Italia e il Centro Est Europa". Al Lisert si registrano - alle 15,00 - 5 chilometri di coda.

Chi non vuole incolonnarsi alla barriera può optare per Redipuglia e Villesse, per raggiungere più facilmente i valichi di frontiera. Traffico regolare, invece, a Latisana (-6% rispetto al 31 luglio), San Stino e Cessalto. Code interessano il casello di San Donà dove si è registrato un incremento di transiti in uscita (+8%). La variazione più alta (+12%) alla barriera di Cordignano, segno evidente di chi preferisce fare il bypass (A27/A28) per non affrontare le code a tratti che per tutto il giorno hanno caratterizzato il tratto a due corsie tra Meolo e Latisana in direzione Trieste.

Per domani, domenica 8 agosto, è prevista un'altra giornata di traffico intenso in entrambe le direzioni. Il divieto di circolazione dei mezzi pesanti sarà in vigore dalle 07 alle 22.

