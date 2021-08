Covid:allarme focolaio Chioggia;Ulss3, negativi i nuovi test

(ANSA) - VENEZIA, 07 AGO - Proseguono all'Ospedale di Chioggia le verifiche nei reparti in cui i controlli periodici avevano evidenziato, nel pomeriggio di ieri, la positività al Covid-19 di alcuni degenti. "Ci consola, in questa fase comunque interlocutoria - spiega il Direttore dell'Ospedale, Paolo Puricelli - che i successivi test molecolari, ripetuti in serata e refertati nella notte, abbiano dato un risultato negativo per tutti i pazienti monitorati nei due Reparti, e anche per quei sette pazienti risultati positivi al tampone di screening effettuato ieri". (ANSA).