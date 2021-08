Covid: Veneto, +888 contagi in 24 ore

(ANSA) - VENEZIA, 05 AGO - Sono 888 i nuovi contagi Covid registrati in Veneto nelle ultime 24 ore, per un totale di 439.856 dall'inizio dell'epidemia. Cresce anche il numero dei decessi, 11.645 (+1). Lo riferisce il bollettino della Regione.

I soggetti attualmente positivi e in isolamento sono 13.303 (+323). Si ferma, la crescita dei dati ospedalieri. nelle aree non critiche sono 168 (-1) i malati ricoverati, mentre nelle terapie intensive sono 18 (-1) (ANSA).