Estate: Cav, sabato 'bollino rosso' ma senza criticità

(ANSA) - VENEZIA, 31 LUG - Esodo di fine luglio caratterizzato da traffico intenso ma senza particolari criticità lungo la rete gestita da Concessioni Autostradali Venete Spa. La scoietà di gestione segnala code a tratti in A4 tra Padova Est e il bivio con la A57 in direzione Trieste, anche a causa di un incidente alle 7.30 tra due auto in territorio di Vigonza, che ha provocato fino a 5 chilometri di coda in direzione Trieste.

Il tratto tra Padova Est e il Bivio A4/A57 ad Arino è stato percorso questa mattina da 15.752 veicoli verso il litorale, con picchi sopra i tremila mezzi l'ora; flussi sostanzialmente simili anche in direzione Milano, con 16.611 transiti nella mattinata. Attese brevi alla barriera di Venezia-Mestre, dove è stato registrato il transito di 11.066 veicoli in uscita, simili rispetto al sabato omologo del 2020 e a sabato scorso, mentre in entrata si sono registrati 8.516 passaggi, +7,47% rispetto allo scorso anno.

Il traffico rimarrà prevedibilmente intenso anche nel pomeriggio, in particolare in direzione Trieste e soprattutto nel tratto tra Padova Est e il Bivio A4/A57. Domani traffico sostenuto (bollino giallo) per i rientri del fine settimana che si protrarranno fino a lunedì mattina. I mezzi pesanti non potranno circolare oggi fino alle ore 16.00 e domani dalle 7.00 alle 22.00. (ANSA).