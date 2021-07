Porti: Venezia, da Intesa Sanpaolo 1 mld credito per Pmi

(ANSA) - VENEZIA, 30 LUG - Intesa Sanpaolo ha siglato un accordo con l'Autorità di sistema portuale del mare Adriatico settentrionale per lo sviluppo dell'attività degli scali di Venezia e Chioggia, stanziando un plafond di un miliardo di euro di nuovo credito alle piccole e medie imprese.

L'iniziativa rientra nei progetti previsti dal programma "Motore Italia" di Intesa Sanpaolo, tra i cui obiettivi figurano la spinta alla ripresa degli investimenti 4.0 sostenibili delle Pmi e la crescita attraverso il ricorso alla finanza straordinaria e alla digitalizzazione.

Per il presidente dell'Authority, Fulvio Lino Di Blasio, l'accordo "rappresenta un primo passo importante nella direzione della creazione di opportunità e strumenti che abilitano lo sviluppo del porto e del suo retroporto, in quanto promuove una importante piattaforma di collaborazione su tematiche verticali aventi carattere strategico". (ANSA).