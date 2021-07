Covid: Veneto, +737 contagi e 7 vittime nelle ultime 24 ore

(ANSA) - VENEZIA, 29 LUG - Un altro balzo in avanti dei contagi Covid in Veneto, che registra nelle ultime 24 ore 737 nuovi positivi ed anche 7 vittime. Lo riferisce il bollettino della Regione. Il totale degli infetti dall'inizio dell'epidemia sale a 434.908, quello dei decessi a 11.641. I soggetti positivi attualmente in isolamento salgono a 11.165 (+465).

Il dato positivo arriva invece dai ricoveri ospedalieri: sono oggi 147 (-28) i posti occupati da malati Covid nei normali reparti medici, 18 (-1), quelli nelle terapie intensive. (ANSA).