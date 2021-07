Canoa: ritorna l'Adigemarathon, appuntamento al 17 ottobre

(ANSA) - ROMA, 29 LUG - Ritorna l'Adigemarathon, la maratona internazionale di canoa. kayak, rafting. La data è stata ufficializzata: domenica 17 ottobre. Annullata lo scorso anno per motivi di sicurezza decretati dal maltempo, quest'anno il Canoa Club Pescantina presieduto dal pluricampione del mondo di canoa fluviale Vladi Panato, il Cc Borghetto da Albino Borghetti, col fondamentale supporto dei Comuni di Dolcè guidato dal sindaco Massimiliano Adamoli, Pescantina da Davide Quarella, Bussolengo da Roberto Brizzi e 300 volontari, organizzeranno la 17esima edizione. Consolidata la formula: gli agonisti si daranno battaglia sulla lunga distanza dei 35 chilometri dalla trentina Borghetto d'Avio a Pescantina; dall'Isola di Dolcè fino a Pescantina (20 chilometri) scenderanno in acqua le giovani promesse della mezza maratona ed i partecipanti al campionato italiano assoluto rafting categoria R6. Sempre da Dolcè coloreranno il fiume gli amatori e gli appassionati di rafting per la festa più imponente della canoa italiana. Nell'edizione 2019, ultima disputata, sventolò la bandiera ceca dopo 35 chilometri di pura adrenalina. Allo sprint di Pescantina, dopo un epico duello, il K2 olimpico senior ceco Mojzisek/Zavrel dell'Usk Praga tagliò il traguardo in 2 ore 3 minuti e 3 secondi con appena un secondo di vantaggio sul K2 olimpico senior del Cus Milano dei campioni italiani Under 23 Giulio Bernocchi e Stefano Angrisani. «Se non ci saranno intoppi dovuti alla Natura, a cui non si comanda, siamo pronti ad accogliere i partecipanti nel rispetto dei protocolli anticovid» afferma Vladi Panato presidente del Canoa Club Pescantina che aggiunge: «Un doveroso ringraziamento va a tutti coloro lavorano e sostengono anche questa 17esima edizione così come gli organi d'informazione sempre presenti e disponibili nel promuovere l'Adigemarathon". Infine una considerazione da parte di Panato.

«Sono convinto che questo anno sarà quello della rinascita anche per lo sport e, più in generale, per il mondo che, tuttavia, dovrà prestare maggiore attenzione ai cambiamenti climatici». Le iscrizioni alla 17esima edizione dell'Adigemarathon saranno aperte dal 1 ottobre. (ANSA).