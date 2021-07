Covid: Veneto, +544 contagi nelle ultime 24 ore

(ANSA) - VENEZIA, 28 LUG - Sono 544 i nuovi contagi Covid-19 registrati in Veneto nelle ultime 24 ore in Veneto, Nessun nuovo decesso rispetto a ieri. Lo riferisce il bollettino della Regione. Il numero degli infetti dall'inizio dell'epidemia sale a 434.171, quello delle vittime è fermo a 11.634. Salgono i soggetti attualmente in isolamento domiciliare, 10.700 (+235).

I ricoveri nei reparti non critici degli ospedali sono 175 (+1), mentre scende di un'unita' il numero dei malati Covid nelle terapie intensive , 19.

Nella giornata di ieri sono stati 18.673 i tamponi molecolari effettuati, 21.033 gli antigenici. (ANSA).