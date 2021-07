Vaccini: Veneto, 50,6% della popolazione immunizzata

(ANSA) - VENEZIA, 27 LUG - E' salita al 50,6%, pari a 2.457.758 persone, la percentuale di residenti in Veneto che sono stati immunizzati con il richiamo del vaccino anti-Covid.

Sono invece 2.935.867, pari al 60,5% della popolazione, i residenti ad aver ricevuto almeno una dose. Per quanto riguarda la popolazione vaccinabile, dai 12 anni in su, la copertura raggiunta è al 56,2%.

Ieri sono state somministrate 43.344 dosi, per un totale di 5.303.562 vaccinazioni, con il consumo del 95,8% delle forniture giunte in regione. (ANSA).