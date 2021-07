Covid:Veneto; +490 contagi, leggera impennata ricoveri (+12)

(ANSA) - VENEZIA, 27 LUG - Continua la crescita dei nuovi casi di Covid-19 in Veneto, con una leggera impennata dei ricoveri nei reparti ospedalieri non critici. Lo segnala il Bollettino regionale.

Sono 490 i nuovi contagi, con il totale dei malati da inizio pandemia salito a 433.627; la Regione segnala che nel computo totale sono stati inclusi anche 314 casi "storici" già segnalati all'Iss ma non precedentemente presenti nei report quotidiani.

Due i nuovi decessi segnalati, con il totale a 11.634.

Continua la crescita degli attuali positivi, che sono 10.465 con una crescita di 384 nelle 24 ore.

Sono 12 i nuovi ricoveri nei reparti non critici degli ospedali, con il totale a 174; immutata la situazione nelle terapie intensive, con 20 pazienti. (ANSA).