L'occhialeria Lozza nel registro dei marchi storici italiani

(ANSA) - BELLUNO, 26 LUG - Lozza, il brand più antico dell'occhialeria italiana di proprietà del Gruppo De Rigo, entra nel registro speciale dei marchi storici italiani. "Un riconoscimento prestigioso che rende omaggio all'avventura del marchio - si legge in una nota - frutto della particolare intuizione di Giovanni Lozza e dei fratelli Frescura a cui si deve la nascita del grande distretto dell'occhialeria bellunese". Fondato nel 1878, Lozza ha fatto la storia dell'eyewear in Italia e nel mondo e continua a raccontare, ancora oggi, qualità e creatività attraverso le proprie collezioni. Dai pince-nez di fine Ottocento ai "fassamani" da teatro, dagli occhiali a farfalla degli anni Cinquanta agli "Zilo" d'ordinanza degli anni Settanta-Ottanta, dai modelli futuristici della fine del millennio scorso a quelli d'ispirazione vintage, Lozza si caratterizza per proposte ispirate alla tradizione ma sempre contemporanee e innovative. Tra i fattori che hanno decretato il successo di Lozza nel tempo: il primato nell'utilizzo della celluloide, materiale plastico all'avanguardia derivato dalla cellulosa; il design dei suoi modelli; l'impiego di macchinari progettati per ridurre al minimo gli infortuni sul lavoro; un'idea di economia circolare ante litteram, grazie all'introduzione del riutilizzo degli scarti di produzione per la fabbricazione di altri oggetti, come per esempio i bottoni. (ANSA).