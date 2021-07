Covid: Veneto, 407 nuovi casi e un decesso in 24 ore

(ANSA) - VENEZIA, 26 LUG - Sono 407 i nuovi casi di positività al Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Veneto, che portano il totale dei malati a 432.823. Il dato emerge dal bollettino regionale, che segnala anche un decesso, con il totale a 11.632.

Crescono e superano quota 10.000 (precisamente 10.081, +354 da ieri) gli attualmente positivi. Negli ospedali la situazione è stabile con un ricoverato in meno (160) nei reparti non critici e uno in più (20) nelle terapie intensive. (ANSA).