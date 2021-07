Comunali: Verona; Bricolo responsabile elettorale Lega

(ANSA) - VERONA, 26 LUG - Federico Bricolo coordinerà la campagna elettorale per la Lega-Salvini Premier in vista delle elezioni comunali di Verona previste per la primavera 2022.

L'annuncio è stato dato oggi con una conferenza stampa, a Palazzo Barbieri, che ha visto la partecipazione del vice segretario leghista, Lorenzo Fontana, del senatore Paolo Tosato e del commissario provinciale Nicolò Zavarise, Assessore al Commercio e alle Attività economiche del Comune di Verona. Per Bricolo, a lungo parlamentare e Capogruppo della Lega al Senato, si tratta di un ritorno alla politica attiva: "Un grande ringraziamento va ai responsabili della Lega di Verona che mi hanno chiamato in vista delle elezioni del prossimo anno e delle importanti sfide che ci attendono. Questa è la mia città e sono felice di poter dare il mio contributo", ha detto. "Sappiamo che la campagna elettorale prenderà il via nel 2022 e che questo è il momento della responsabilità, come dimostrato dall'ottimo lavoro dei Consiglieri e degli Assessori della Lega in Comune, che con grande determinazione gestiscono la situazione drammatica che la pandemia ci ha imposto. Al tempo stesso, però, siamo convinti della necessità di dare vita, mettendoci al lavoro fin da ora, ad un programma concreto di visione e di sviluppo per Verona, che al momento non c'è, indispensabile per programmare l'attività amministrativa dei prossimi anni", ha aggiunto. "Lavoreremo per mettere attorno ad un tavolo le migliori teste della città e stendere insieme un grande programma straordinario di rilancio di Verona, individuando interventi ben precisi da calendarizzare a breve, medio e lungo termine. Un programma indispensabile per agganciare in maniera concreta la ripresa programmata dal Governo, accedendo a tutte le opportunità anche in termini di finanziamenti". (ANSA).