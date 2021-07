Green pass: 2.000 persone in piazza a Vicenza

(ANSA) - VICENZA, 24 LUG - Grande partecipazione alla manifestazione dei gruppi anti-green pass a Vicenza. Sono state circa 2.000 le persone che si sono radunate in Piazza Castello, quasi tutte senza la mascherina e indifferenti alle regole del distanziamento. I dimostranti hanno improvvisato girotondi e slogan come "libertà, libertà" e "No green pass". Tutto si è svolto pacificamente.

Altre 500 persone della galassia no-vax hanno partecipato allla analoga manifestazione svoltasi in piazza Libertà a Bassano (Vicenza). (ANSA).