Covid: Veneto; +669 contagi nelle ultime 24 ore

(ANSA) - VENEZIA, 23 LUG - Resta sempre alto il conteggio quotidiano dei nuovi contagi Covid in Veneto. Sono 669 i nuovi positivi registrati nelle ultime ore, con una incidenza dell'1,79% sui tamponi eseguiti. Il totale degli infetti dall'inizio dell'epidemia sale a 431.333. Lo riferisce il bollettino della Regione. Nessun decesso in più rispetto a ieri: il totale delle vittime è invariato a 11.629. Crescono i soggetti attualmente positivi e in isolamento, 8.958 (+316).

Migliora invece il report clinico: i ricoverati complessivamente sono 260 (-5), dei quali i ricoverati totali 260 (-5), dei quali 242 (-5) in area medica, e 18, invariato, in terapia intensiva. (ANSA).