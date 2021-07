Covid: Veneto, +457 contagi nelle ultime 24 ore

(ANSA) - VENEZIA, 21 LUG - Resta forte il trend di risalita dei casi Covid in Veneto. Dopo i 600 di ieri, altri 457 nuovi positivi sono stati registrati con i tamponi nelle ultime 24 ore. Lo riferisce il bollettino della Regione. Il numero degli infetti dall'inizio dell'epidemia sale a 429.845. Continua a crescere da qualche giorno anche il dato dei soggetti attualmente positivi e in isolamento: 7.782 (+292). Le vittime sono state riconteggiate a 11.628, una in meno di ieri (11.629); eventualità che si presenta quando l'approfondita verifica sulle cause di morte porta ad escludere il Covid come patologia determinante. Scendo invece i dati clinici. Negli ospedali vi sono 231 (-8) ricoverati nelle aree mediche, mentre è statile, 20 il numero dei pazienti in terapia intensiva. (ANSA).