Covid: Veneto, + 600 contagi e nessun decesso in 24 ore

(ANSA) - VENEZIA, 20 LUG - Forte balzo dei dati Covid in Veneto, con 600 nuovi positivi nelle ultime 24 ore. Non si registra invece alcun nuovo decesso. Lo riferisce il bollettino della Regione. Il totale degli infetti da inizio epidemia sale 429.388, quello delle vittime e' invariato a 11.629. I soggeetti attualmente postivo e in isolamemto sono 7490 (+452) I dati clinici vedono un calo dei ricoveri in area medica, 239 (-2), e un aumenti dei pazienti in terapia intensiva, 20 (+3). (ANSA).