Covid: Veneto, +238 contagi e nessun decesso in 24 ore

(ANSA) - VENEZIA, 19 LUG - Rallenta la crescita dei casi Covid in Veneto, dopo la forte ripresa della scorsa settimana.

Sono 239 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore, un dato che potrebbe risentire della minore attività di tracciamento nel weekend. Anche oggi, come domenica, nessun nuovo decesso. Lo riferisce il bollettino della Regione. Il numero degli infetti dall'inizio dell'epidemia sale a 428.788, quello delle vittime resta fermo a 11.629.

I soggetti positivi attualmente in isolamento sono 7.038, quasi 2.000 in più rispetto a 7 giorni fa (5.081).

Risalgono di poco i dati clinici: i ricoverati con Covid in area medica sono 241 (+2), quelli in terapia intensiva 17 (+1).

(ANSA).