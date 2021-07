Venezia,45.000 alberi per riforestazione area Metropolitana

(ANSA) - VENEZIA, 17 LUG - Sono 4 i progetti, finanziati dal Ministero della Transazione Ecologica, con i quali Venezia procederà alla riforestazione dell'area della Città Metropolitana. Prevedono la piantumazione di oltre 45mila nuove piante in 5 comuni dell'area: Venezia, Jesolo, Concordia, Mirano e San Donà Il valore dei progetti presentati dai 5 comuni che avevano aderito al bando del Ministero è di 1.560.000 euro; riguardano aree di proprietà pubblica e privata. Gli interventi, una volta ultimati, potranno contare su oltre 45mila nuove piantumazioni di piante arboree e arbustive. Riguardano, nel dettaglio, il "Bosco di Mestre con un progetto di riforestazione lungo il fiume Dese", presentato dal Comune di Venezia - Istituzione grandi parchi; "Progetto di forestazione con finalità sociali", presentato da I.P.A.B. "Luigi Mariutto" di Mirano (supporto comune di Mirano); "Venezia Orientale: il bosco diffuso", presentato dai Comuni di San Donà di Piave e Concordia Sagittaria, in forma congiunta (protocollo d'intesa);"Imboschimento in ambito vallivo della Laguna di Venezia Nord" in comune di Jesolo, presentato da S.a.i.r srl.

La Città metropolitana è stata la capofila e ha coordinato con gli uffici del settore urbanistica il lavoro di elaborazione dei progetti e quindi la verifica dei criteri richiesti dal Ministero Tutte le proposte selezionate sono risultate in linea con le strategie individuate dalla Città metropolitana di Venezia di adattamento ai cambiamenti climatici e di resilienza come previsto, tra l'altro, dal Piano Strategico Metropolitano, e andranno completate nel termine limite di 7 anni.l'ac (ANSA).