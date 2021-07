Venezia, da Dallas arriva centrocampista Tessmann

(ANSA) - VENEZIA, 15 LUG - Il Venezia calcio ha sottoscritto un accordo con il Fc Dallas per il passaggio in arancioneroverde di Tanner Tessmann, centrocampista classe 2001, ingaggiato fino a giugno 2025.

Dopo essere entrato nel settore giovanile di Dallas nel 2016, dopo aver 25 gol in 67 presenze nella US Soccer Development Academy, Tessmann è stato convocato alla preseason della Prima Squadra nel febbraio 2020, e ha debuttato tra i professionisti nella stagione MLS 2020, disputando 21 partite in stagione e due apparizioni nei playoff della MLS Cup 2020.

E' stato convocato a gennaio in nazionale maggiore, entrando dalla panchina nella vittoria per 7-0 su Trinidad e Tobago. Ha disputato inoltre tre gare con la nazionale Usa Under 23 nel campionato di qualificazione olimpica maschile Concacaf. Nella stagione 2021 di MLS, tuttora in corso, Tessmann ha collezionato 7 presenze prima di passare al Venezia. (ANSA).