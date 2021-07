Masi: prosecco biologico in co-branding Canevel e Diesel

(ANSA) - VALDOBBIADENE (TREVISO), 15 LUG - Canevel Spumanti, cantina di Valdobbiadene (Treviso) del Gruppo Masi, e il marchio di moda Diesel presentano un nuovo Prosecco Doc Biologico Extra Brut, un progetto di co-branding tra le due aziende nel segno di una comune vocazione alla sostenibilità.

Prodotto con uva Glera proveniente da selezionati vigneti a conduzione biologica, il Prosecco "Casa Canevel-Diesel" nasce da un processo a ciclo lungo svolto in modo naturale con un'unica fermentazione; la vinificazione e la spumantizzazione avvengono infatti in continuità, da mosto d'uva fermentato senza aggiunta di saccarosio. Ne consegue un vino di altissima qualità nel rispetto della naturalezza del prodotto e della componente aromatica della Glera, con un basso livello di zucchero residuo (5 grammi/litro). Il perlage è fine ed elegante.

A disegnare l'"abito" del nuovo Prosecco è Diesel, nota per la sua estetica innovativa e controcorrente, che ne ha disegnato l'etichetta e il packaging usando le note dell'oro e del verde brillante. "Casa Canevel-Diesel", prodotto in quantità limitata e numerata (15.955 bottiglie per l'annata 2020) e vocato all'internazionalità, verrà distribuito selettivamente nei canali Ho.Re.Ca, premium retail, duty-free, e-commerce. (ANSA).