Marco Masini, trentennale il 30 settembre all'Arena

(ANSA) - VERONA, 15 LUG - Si terrà il 30 settembre l'appuntamento live di Marco Masini all'Arena di Verona, con un concerto-evento per festeggiare i 30 anni di carriera dell'artista.

Il concerto, recupero del 20 settembre 2020, vedrà sul palco anche molti colleghi e amici come Giuliano Sangiorgi, Ermal Meta, Umberto Tozzi, Nek, Francesco Renga, Luca Carboni, Fabrizio Moro, Annalisa, Bianca Atzei, Giusy Ferreri, Rita Bellanza, Arisa.

Entro il 25 luglio è possibile eseguire la procedura di check-in per i possessori dei biglietti già acquistati online.

La conferma definitiva e il tagliando segnaposto numerato con la dettagliata assegnazione del nuovo posto verranno comunicati al possessore entro e non oltre il 31 luglio. Dal 27 luglio saranno disponibili nuovi biglietti in vendita su www.ticketone.it e nei punti vendita abituali.

In attesa dell'appuntamento all'Arena, prosegue nel frattempo il tour "ElettroAcustico 2021" di Masini, con Massimiliano Agati (percussioni), Cesare Chiodo (basso e chitarra) e Lapo Consortini (chitarra acustica). Le prossime date sono il 28 luglio al Castello Sforzesco di Vigevano (Pavia), il 6 agosto al Festival di Majano (Udine) e il 20 agosto alla Fortezza di Mont'Alfonso di Castelnuovo di Garfagnana (Lucca). (ANSA).