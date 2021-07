Covid: Zaia, in Veneto non c'è rischio di zona gialla

(ANSA) - VENEZIA, JUL 14 - "Noi non abbiamo parametri da zona gialla. Al momento non avverto il rischio, il parametro è l'ospedalizzazione e noi siamo a zero". Lo ha detto ai giornalisti il presidente del Veneto Luca Zaia.

"Va incentivata la campagna dei tamponi - ha aggiunto - ma va anche ritarato il parametro dell'incidenza. Non si può invitare a 'correre' sui tamponi, e poi multare per eccesso di velocità".

Sull'uso del Green pass per accedere a cinema e ristoranti, come deciso in Francia, Zaia ha sostenuto che "devono essere iniziative valutate con serietà e soprattutto coordinate".

