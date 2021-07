Covid: Veneto, +261 contagi e un decesso in ultime 24 ore

(ANSA) - VENEZIA, 14 LUG - Si conferma la ripresa dei contagi Covid in Veneto, che oggi registra 261 nuovi positivi ai tamponi rispetto alle 24 ore precedenti, dopo i 254 di ieri. Sale anche il numero delle vittime , 11.624 (+1), mentre i soggetti attualmente positivi e in isolamento sono 5.492. Lo riferisce il bollettino della Regione.

L'incidenza dei positivi si riavvicina all'1%, esattamente 0,95%. "C'è un aumento - ha detto il governatore Luca Zaia - che però al momento non ha effetti sui ricoveri". I dati clinici, infatti, restano invariati: 249 complessivamente i malati Covid in ospedale, dei quali 233 ricoverati in area non critica, e 16 nelle terapie intensive, stessi dati di ieri.

Sul fronte dei vaccini, sono 2.014.544 i cittadini veneti che hanno già ricevuto il richiamo, il 41,% della popolazione residente. (ANSA).