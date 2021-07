Venezia: in un giardino il "Grande pezzo" del Campanile

(ANSA) - VENEZIA, 13 LUG - Venezia conserva ancora, a 119 anni dalla caduta del Campanile di San Marco, un grande frammento del suo "paròn de casa", il 'padrone di casa' che crollò il 14 luglio 1902. E' stato rivelato oggi all'interno di un giardino a palazzo Berlandis, edificio di fine 1500 nel sestiere di Dorsoduro, Si tratta del "Tochetòn" - il "pezzettone" - di un angolo inferiore del manufatto, del peso di oltre 4 tonnellate. A riproporlo al pubblico è stata un'iniziativa di Vittorio Baroni, autore del progetto "El Paron de Casa" nell'ambito delle celebrazioni per i 1600 anni di fondazione della città lagunare.

La storia del "Tochetòn" inizia dopo il crollo del 1902 e ha come protagonista Salvatore Arbib, ebreo di famiglia tripolina trasferitasi nella città lagunare, con casa a palazzo Berlandis.

Mentre la maggior parte delle macerie venne inabissata al largo del Lido, Arbib decise di portare nel giardino il grande pezzo del Campanile, con incastonati pezzi di antica fattezza. In più parti sono ancora evidenti le tracce scolpite con le sue iniziali e il simbolo di famiglia.

Dopo la morte di Salvatore la proprietà venne divisa in parti. Il giardino diventò una piantagione di fagioli, poi venne venduto alla famiglia Bognolo. L'erede Abramo Albert Naum, figlio di Matilde Arbib, volle inserire una clausola che riservava la proprietà del "Tocheton" al nipote dell'antiquario.

Il grande frammento è conservato da 119 anni nello spazio verde privato di Dorsoduro e, ancora oggi, una parte del giardino è coltivata ad orto e frutteto.

Il progetto culturale ed educativo "El Paron de Casa" prevede 12 iniziative realizzate nell'ambito dei 1600 anni dalla Fondazione di Venezia e i 110 anni (1912-2022) dall'inaugurazione del campanile di San Marco riedificato.

