Prosecco Doc: Zanette riconfernato presidente Consorzio

(ANSA) - TREVISO, 13 LUG - Il Cda del Consorzio Prosecco Doc ha confermato Stefano Zanette per il quarto mandato di presidenza. Nel segno della continuità, riconferma anche per tutti i componenti del Comitato di presidenza: I due vice presidenti: Giorgio Serena e Giangiacomo Gallarati Scotti e i consiglieri Alessandro Botter, Valerio Cescon, Mattia Mattiuzzo, Giancarlo Moretti Polegato.

Governo dell'offerta, piani di miglioramento della qualità, certificazione di 'Denominazione sostenibile, sono le linee del nuovo programma illustrato da Zanette, al neo eletto Consiglio di amministrazione del Consorzio di tutela del Prosecco Doc.

"Il mio obiettivo - ha detto - è quello di sviluppare valori e volumi sostenibili al territorio per dare durabilità alla nostra Denominazione". Altro punto importante del nuovo programma di governance della Doc "sarà quello di sviluppare azioni di info/formazione rivolte sia alla filiera che al mondo della somministrazione e del commercio, fino al consumatore finale, per valorizzare il nostro prodotto incrementando sempre di più il senso di appartenenza alla denominazione". (ANSA).