Covid: Veneto, 76 nuovi casi e un decesso in 24 ore

(ANSA) - VENEZIA, 12 LUG - Sono 76 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Veneto, che portano il totale a 426.489 malati da inizio pandemia in regione. Un dato inferiore rispetto agli ultimi giorni, effetto della domenica, che si ripercuote direttamente sugli attuali positivi, che sono 5.081 (+73).

Si registra un decesso, con il totale a 11.622. Stabile la situazione clinica, con 228 ricoverati (-1) nei reparti non critici e 15 (-1) nelle terapie intensive. (ANSA).