Corpo in acqua a Venezia, forse morto durante festeggiamenti

(ANSA) - VENEZIA, 12 LUG - L'uomo trovato cadavere la notte scorsa in un canale di Venezia era con ogni probabilità un senzatetto, ed anche per questa ragione paiono perdere consistenza le ipotesi che la tragedia possa essere stata collegata ai festeggiamenti di ieri per la vittoria dell'Italia agli Europei. Secondo gli investigatori, il decesso dell'uomo - probabile annegamento - farebbe pensare che si tratti di un fatto scollegato dalla serrata di baldoria post-Wembley. La vittima era un 69enne di origine campana, senza fissa dimora. Il corpo era stato ripescato verso le 2.30 della scorsa notte, quando da ormai tre ore erano in corso anche a Venezia festeggiamenti e scorribande dei tifosi per la vittoria degli azzurri. (ANSA).