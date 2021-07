Covid: Veneto, + 125 contagi e un decesso in 24 ore

(ANSA) - VENEZIA, 11 LUG - Sono 125 i nuovi contagi Covid in Veneto scoperti nelle ultime 24 ore, per un numero totale di 426.413 infetti dall'inizio dell'epidemia. Si registra anche un nuovo decesso, che porta il numero complessivo delle vittime a 11.621.

Lo riferisce il bollettino della Regione.

Risalgono i dati delle terapie intensive, 16, con 2 ricoveri in più rispetto a ieri, Stabile, 229, il numero dei malati Covid nelle normali aree mediche.

Quanto alla campagna vaccinale, sono state 42.904 le dosi somministrate ieri in regione, per un totale di 4.618.482 dall'inizio delle inoculazioni, il 90% di quelle ricevute.

(ANSA).