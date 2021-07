G20: corteo si muove verso il posto di blocco dell'Accademia

(ANSA) - VENEZIA, 10 LUG - Al grido di "Venezia libera" e "Anticapitalista, anticapitalista" il corteo di protesta contro il G20 in corso nella città lagunare si sta lentamente muovendo dalle Zattere, il luogo scelto per il ritrovo dei manifestanti.

L'obiettivo è di arrivare al Ponte dell'Accademia, prima del quale si trovano schierate le forze dell'ordine in assetto antisommossa.

Ristoranti e bar stanno frettolosamente chiudendo le saracinesche al passaggio dei manifestanti, che hanno acceso anche dei fumogeni. Secondo alcuni rappresentanti della protesta, una decina di simpatizzanti del movimento Extinction Rebellion cercherà comunque di superare in diversi punti i varchi all'Arsenale, dove sono in corso i lavori del summit.

