G20: a Venezia è accordo su tassazione multinazionali

(ANSA) - VENEZIA, 10 LUG - E' accordo dei ministri delle Finanze e Governatori sulla tassazione delle multinazionali. Lo si legge sul comunicato finale del G20 finanze di Venezia.

"Abbiamo raggiunto un accordo storico per un sistema fiscale internazionale più stabile e giusto"; si legge nel documento.

Sul fronte ambientale, i ministri delle Finanze e Governatori del G20 si sono accordati per "l'uso, se appropriato, di meccanismo di fissazione del prezzo delle emissioni di Co2 e incentivi". Lo si legge sul comunicato finale del G20 finanze di Venezia. L'appoggio del G20 e dei Paesi che rappresentano "oltre il 90%" del Pil globale all'accordo sulla tassazione internazionale "mette ovviamente sotto pressione" i sette Paesi che non hanno ancora aderito e "sono fiducioso che modificheranno la loro linea", ha affermato il ministro dell'Economia, Daniele Franco. (ANSA).