Covid: Veneto, +106 contagi e un decesso in 24 ore

(ANSA) - VENEZIA, 09 LUG - Ancora sopra quota 100, per il secondo giorno consecutivo, il report dei nuovi contagi Covid in Veneto. Nelle ultime 24 ore sono stati 106 i nuovi positivi trovati con i tamponi. Si registra anche un decesso. Lo riferisce il report della Regione. Il totale degli infetti dall'inizio dell'epidemia sale a 426.131, quello delle vittime a 11.620. Stabile invece il conteggio dei ricoverati con diagnosi di Covid: sono 232 i malati in area medica, e 14 quelli in terapia intensiva.

Quanto alla campagna di vaccinazione, sono state 46.016 le dosi somministrate nella giornata di ieri, per un totale di 4.529.531 dal dicembre scorso, l'88,2% di quelle ricevute. Sono 1.826.406 le persone che hanno completato il richiamo, il 37,6% della popolazione residente. (ANSA).