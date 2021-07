ANSA-IL-PUNTO/COVID: Veneto, più contagi, ma non è allarme

(ANSA) - VENEZIA, 09 LUG - La novità, negativa, della settimana, è la risalita della curva dei contagi, tornati sopra i 100 casi nelle 24 ore. Quella in parte rassicurante è che la ripresa delle infezioni, e la presenza (ancora bassa) della variante Delta non hanno finora inciso sulla ospedalizzazione. I dati dei ricoveri sono in calo. Nelle terapie intensive oggi si contano solo 14 posti letto occupati da malati Covid, 232 sono quelli in area medica. Lo scatto in avanti dei contagi però è innegabile. Lo ha segnalato anche il rapporto della Fondazione Gimbe, che ha inserito il Veneto nelle 11 regioni nelle quali, durante la settimana tra il 30 giugno e 6 luglio c'è stato un incremento dei casi. La media nazionale è +5%, mentre in Veneto - che partiva da un trend basso - l'incremento è stato più marcato, +64,7%.

E infatti, nel report Covid di ieri, giovedì 8 luglio, i contagi rispetto al giorno prima sono quasi raddoppiati, da 80 a 149, e anche oggi il dato è rimasto alto, + 106. Il totale degli infetti dall'inizio dell'epidemia sale a 426.131, quello delle vittime a 11.620. Difficile per ora trovare un collegamento diretto tra la questa ripresa dei positivi, e la temuta variante Delta, che in Veneto, è stata identificata come responsabile di alcuni focolai, nelle province di Belluno (una ventina i soggetti), Verona, Padova e Treviso. I casi sono circa una trentina, ma quasi tutti asintomatici- aveva assicurato mercoledì il governatore Luca Zaoia - e senza necessità di ospedalizzazione. Prosegue intanto la campagna di vaccinazione: ieri , sono state 46.016 le dosi somministrate, per un totale di 4.529.531 dal dicembre scorso, l'88,2% di quelle ricevute. Sono 1.826.406 le persone che hanno completato il richiamo, il 37,6% della popolazione residente. (ANSA).