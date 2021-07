Teatro: Biennale, Leone d'argento alla poesia di Kae Tempest

(ANSA) - VENEZIA, 08 LUG - Leone d'argento della Biennale Teatro alla poesia di Kae Tempest che riceverà il premio domani nella Sala delle Colonne di Ca' Giustinian, sede della Biennale, partecipando a un breve incontro condotto dal saggista e critico di teatro Andrea Porcheddu. Il 10 luglio l'atteso debutto italiano di The Book of Traps and Lessons al Teatro Goldoni.

Kae Tempest è "la voce poetica più potente e innovativa emersa nella Spoken Word Poetry degli ultimi anni, capace di scalare le classifiche editoriali inglesi e raccogliere consensi al di fuori dei confini nazionali per il coraggio ardimentoso nel dissezionare e raccontare con sguardo lucido angosce, solitudine, paure e precarietà di vivere" (dalla motivazione).

Pubblicato in forma di album nel 2018, The Book of Traps and Lessons è presentato a Venezia in veste di performance spoken word.

Classe 1985 Kae Tempest ha ricevuto numerosi premi. La raccolta poetica Brand New Ancients vince il Ted Hughes Award nel 2013, e i dischi Everybody Down (2014) e Let Them Eat Chaos (2017) sono selezionati per il Mercury Music Prize. Nel 2014 Tempest è nella lista, stilata ogni dieci anni, dei Next Generation Poets per la raccolta poetica Hold your Own. Nel 2020 ha pubblicato il suo primo lavoro di non-fiction con Faber. Il testo dal titolo On Connection è stato tradotto in francese, tedesco, spagnolo, catalano, e italiano. In Italia, i libri di Kae Tempest sono pubblicati dalle Edizioni E/O.

Kae Tempest, pseudonimo di Kate Esther Calvert (Westminster, 1985), fa coming out non binario nel 2020 annunciando pubblicamente il nuovo nome - Kae (pronunciato come la lettera K in inglese) Tempest - e la preferenza per l'uso del pronome plurale e non di genere (in inglese) "they". Da allora le sue biografie si sono adeguate a questa indicazione. (ANSA).