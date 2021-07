Covid: Veneto, sale numero positivi, 149 nelle ultime 24 ore

(ANSA) - VENEZIA, 08 LUG - Sale in Veneto il numero dei positivi registrati nelle ultime 24 ore: sono 149 contro gli 80 di ieri. Continua invece a rimanere a zero il numero dei decessi, secondo quanto rileva il bollettino della Regione. Il totale dei positivi sale a 426.025.

Sostanzialmente stabile il numero dei ricoverati negli ospedali: 232 (-1) nei reparti normali, invariato in quelli di terapia intensiva: 14. (ANSA).