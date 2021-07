Confindustria: Dalla Bernardina presidente Giovani Veneto

(ANSA) - VENEZIA, 08 LUG - Il veronese Marco Dalla Bernardina è il nuovo presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Veneto. Eletto all'unanimità, raccoglie il testimone da Eugenio Calearo Ciman, dopo la gestione del presidente facente funzioni Alex Saggia, che ha guidato il Gruppo negli ultimi mesi fino al rinnovo.

L'avvicendamento è avvenuto nella sede di Confindustria Veneto a Mestre, con la cerimonia del "testimone", un tondino in ferro da custodire in azienda.

Dalla Bernardina, 37 anni entra nel 2003 nell'azienda di famiglia (Dalla Bernardina F.lli srl), con mansioni di segreteria e gestione dei clienti. Nel 2005 assume il ruolo di responsabile delle risorse umane e della sicurezza. Negli anni l'azienda cresce diversificando i propri asset. Oggi il Gruppo Hdb è attivo nel settore petrolifero, nella costruzione, sviluppo e gestione di aree di servizio stradali integrate, nel ramo alberghiero e vitivinicolo con il Db Hotel Airport & Congress e l'azienda agricola Famiglia Dalla Bernardina. Dal 2014 assume il ruolo di Direttore delle risorse umane per la Dalla Bernardina F.lli e il ruolo di delegato alla sicurezza per tutto il gruppo. Dal 2019 diventa dirigente della società "Dalla Bernardina F.lli srl".

A livello confindustriale, entra nel Gruppo Giovani di Verona nel 2010. Dal Luglio 2018 è stato consigliere per il Comitato provinciale della Piccola Industria di Confindustria Verona fino al 2019, quando viene eletto presidente del Gruppo Giovani. Tra le sue passioni il Football Americano, di cui ha indossato anche la maglia della nazionale italiana. (ANSA).