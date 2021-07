Milano-Cortina: Malagò, fondi straordinari a sport invernali

(ANSA) - ROMA, 07 LUG - "È indispensabile avere risorse straordinarie per la Federazione italiana sport invernali e per la Federazione italiana sport su ghiaccio. In vista di Milano-Cortina 2026, dobbiamo creare in ogni disciplina sportiva del programma olimpico squadre il più possibile competitive.

Succede a tutti i Paesi del mondo che organizzano le Olimpiadi".

Così il presidente del Coni Giovanni Malagò, parlando in Consiglio nazionale in corso a Palazzo H.

"Sono tre volte che i governi rimandano questi problemi.

Trovo assurdo e profondamente sbagliato, che si destinino fondi ad altre manifestazioni prima di chiudere questo capitolo che riguarda due federazioni che da sole rappresentano il 100% delle discipline che saranno coinvolte ai Giochi invernali", ha aggiunto. (ANSA).