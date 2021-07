Covid: Veneto, + 80 nuovi casi da ieri, nessun decesso

(ANSA) - VENEZIA, 07 LUG - Sono 80 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Veneto, un dato in risalita rispetto a quelli delle settimane precedenti, che porta il totale dei contagi a 425.876. Il bollettino regionale segnala nessun decesso, e solo un caso in più degli attuali positivi (4.653).

Situazione stabile a livello clinico, con 233 ricoverati (-3) nei reparti non critici e 14 (+1) in terapia intensiva. (ANSA).